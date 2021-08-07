MSB: 13 FETÖ mensubu Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 19 kişiden 13'ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Kaynak: DHA
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