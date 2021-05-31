MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.