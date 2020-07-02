Yasa dışı yollarla yurda getirilen hayvanlar Gaziantep'teki yuvalarına kavuştu - Son Dakika

Yasa dışı yollarla yurda getirilen hayvanlar Gaziantep'teki yuvalarına kavuştu

Yasa dışı yollarla yurda getirilen bir aslan, 4 makak maymunu, 7 piton yılanı, 7 su ejderi, 7 kaban keçisi ve birçok papağan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı.

Yasa dışı yollarla yurda getirilen bir aslan, 4 makak maymunu, 7 piton yılanı, 7 su ejderi, 7 kaban keçisi ve birçok papağan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonla yasa dışı yollarla ülkeye sokulan bir erkek aslan, 7 piton yılanı, biri down sendromlu 4 makak maymunu, 7 su ejderi ve 7 yaban keçisi ile birçok papağan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Şube Müdürlüğü yetkililerince, en iyi yaşam alanı olarak görülen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koruma altına alınan maymunları meyveyle besledi.

Şahin, yasa dışı yollarla yurda sokulan ve ele geçirilen hayvanların Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildiğini ifade ederek, "Çünkü burada çok iyi bakıldığına eminler. Büyük bir hayat, büyük bir sevgi oluştu. Burada sağlıklı bir ortam var. Hayvanat bahçemiz bu özelliklerinden dolayı tercih ediliyor. Bu hayvanların bakımı çok zor. Buraya gelen hayvanları sevmek, bu işi aşk ile yapmak lazım. Başkanımız ve ekibi severek, aşkla yapıyor." ifadesini kullandı.

Şahin, hayvanat bahçesinin tür sayısı, çeşitlilik, hijyenik ortam, doğurganlık bakımından dünyanın en iyileri arasında yer aldığını da bildirdi.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de özel korumaya alınan hayvanların beslenip tedavileri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi ailesiyle buluşacaklarını kaydetti.

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:15 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yasa dışı yollarla yurda getirilen hayvanlar Gaziantep'teki yuvalarına kavuştu - Son Dakika

Son Dakika

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