Yasa dışı yollarla yurda getirilen makak, Doğa Koruma'ya teslim edildi - Son Dakika

İstanbul'da yasa dışı yollarla yurda getirilen makak cinsi maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay önce sosyal medya fenomeni Meriç İ'ye düzenlediği operasyonla "Koko" isimli makak maymunu ele geçirmişti.

Şüphelinin sosyal medya üzerinden bir süre önce tekrar "Maymunum Koko'yu geri aldım" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli Meriç İ'nin Eyüpsultan'daki adresine baskın düzenledi.

Adreste makak cinsi maymun ele geçirildi. Maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheliye yasa dışı hayvan edinme suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Koko isimli maymunun ise koruma altında öğrenildi.