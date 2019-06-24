Son Dakika Haberleri: Yasa dışı yollarla yurda giren 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Yasa dışı yollarla yurda giren 44 düzensiz göçmen yakalandı

54 dakika önce

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri yakalamak için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Yasa dışı yollarla yurda giren 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri yakalamak için çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin düzenlediği operasyonlarda, Eski Otogar ve Hapan mevkii çevresinde 44 Afganistan uyruklu kişi yakalandı, yakalanan yabancı kişilerden 42'sine kişi başı 3 bin 589 TL olmak üzere toplamda 150 bin 738 TL idari para cezası uygulandı. Kars Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, daha sonra sınır dışı edilmek üzere Erzurum- Aşkale Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel
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