Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 kişi yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 kişi yakalandı

02.06.2022 13:27
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlardaki yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, son bir haftada Edirne, Van ve Hatay sınırlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalananlardan 16'sının FETÖ, 16'sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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