Yasa ihlali yapan kanallara RTÜK yaptırımı - Son Dakika
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Yasa ihlali yapan kanallara RTÜK yaptırımı

06.07.2022 15:22
Yasa ihlali yapan kanallara RTÜK yaptırımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı.

Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programı hakkında hazırlanan raporu görüşen Üst Kurul, HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin sözlerini inceledi. Yayında Tiryaki'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a defalarca saygınlık kazandırma çabalarını, suçu, suçluyu, terör ve terörist başını övmesini 6112 sayılı Yasa'da geçen yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

Halk TV hakkında hazırlanan ikinci raporsa "Kayda Geçsin" isimli programını kapsıyordu. Programda, ana muhalefet liderinin sosyal medya üzerinden yaptığı asılsız açıklamaları yayınlayanlara uygulanan yaptırıma rağmen tekrar söz konusu beyanları ekrana getiren Halk TV ikinci kez RTÜK müeyyidesiyle karşılaştı. Yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verildi.

TELE 1 DE YASAYI ÇİĞNEDİ

RTÜK toplantısında Tele 1'in "18 Dakika" programı da masaya yatırıldı. Yayında moderatör Merdan Yanardağ'ın RTÜK hakkındaki mesnetsiz iddiaları irdelendi. Yayın kuruluşlarına verilen idari para cezalarının hazineye gittiğini bilmeyen Yanardağ'ın "RTÜK bu kestiği cezalardan elde ettiği paraları nereye harcıyor?" diye sorarak Üst Kurul'un Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdiği ve önemli çıktıları olan uluslararası çalıştaylar hakkında iftiralar atmasını Yasa ihlali olarak değerlendirdi. Üst Kurulda Tele 1'e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı çıktı.

(Gökşen Efe - İHA)

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan Kanallara Ceza Kesen RTÜK'te Yeni Gündem: Ceza Haberine de Ceza Hazırlığı Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan Kanallara Ceza Kesen RTÜK'te Yeni Gündem: Ceza Haberine de Ceza Hazırlığı Rtük: Haberlerin de Akıllı İşaretler Uygulaması Kapsamına Alınması Kaçınılmaz Hale Gelmiştir Rtük: Haberlerin de Akıllı İşaretler Uygulaması Kapsamına Alınması Kaçınılmaz Hale Gelmiştir
Kaynak: İHA

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