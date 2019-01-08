Yasa Önerdiğimiz Şekilde Geçerse Sinemada Bilet Tartışması Kalmayacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulan şekliyle yasalaşması halinde sinemada bilet tartışması kalmayacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulan şekliyle yasalaşması halinde sinemada bilet tartışması kalmayacağını söyledi.



Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, "Sinema sektörüyle ilgili yaşanan tartışmalara nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine, bu sektöre ilişkin 14 yıldır çıkmayan bir yasa bulunduğunu, kendisinin bakan olmasından itibaren konu üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.



Çıkarılacak yasanın paydaşlarıyla yoğun toplantılar yaptığını, konuya hakim olduklarını dile getiren Ersoy, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Mecliste görüşüleceğini belirtti.



Yapımcılar ve sinema salonlarıyla ilgili ana sıkıntının şeffaflık olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları dile getirdi:



"Geçmiş yıllardan beri gelen hasılat paylaşımı üzerine kurulu bir sistem var. Burada en önemli konu şeffaflık. Hasılatın şeffaf, kimsenin kafasında şüphe uyandırmayacak şekilde tespiti, tescillenmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir yazılımı devreye sokuyoruz. Bu yazılım e-biletten tutun da hasılatın yapımcılar tarafından anlık görülebileceği bir uygulama. Herkes kendi filmiyle ilgili salondaki anlık seyirci sayılarını, hasılat gelirlerini detaylı şekilde anlık kendilerinin görüp kayıt altına alabilecekleri bir sistem ama sadece kendi filmiyle ilgili sınırlı olacak."



Ersoy, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığıyla da bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.



Yalnızca sanatçılar ve sinema salonlarının değil, devletin de bu olayın bir paydaşı olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:



"Rüsum da çok önemli bir konu. Rüsum gelirleriyle gelişmekte olan sinema sektörü yapımcıları, sanatçıları desteklenmekte. O açıdan bu da hayati önemde. Hepimiz açısından bu şeffaflığın, güvenilirliğin sağlanması gerekiyor. Bu sorun yazılımla çözülür, bir sıkıntı kalmaz hatta kayıt dışında olan bazı bilet gelirleri var. Özellikle Anadolu'da rastlayabildiğimiz bir konu. Bu sistemle birlikte onları da kontrol altına almış olacağız.



Kısa süre içinde kayıt dışılık tamamen kalkar diye düşünüyoruz. Uzun yıllardır tartışma konusu olan vergiler çıktıktan sonra biletteki hasılatın eşit paylaşımı dediğimiz, adı konulmamış ama yıllardır uygulanan etik kurallar, uygulamalar var. Artık uygulama halini almış. Biz bunları bu yasayla birlikte adının konmasını ve resmileşmesini istiyoruz."



"Promosyonlar için bazı eşit olmayan uygulamalar var"



Promosyon bilet, biletin yanına verilen promosyon yiyecek ve içeceklere ilişkin soru üzerine Ersoy, "Promosyonlar için de bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış. Bununla ilgili de bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Sonuçta bunun eşit sağlanması gerekiyor. Bu, Mecliste tartışılacak. Biz kendi önerilerimizi gönderdik. Mecliste kabul görürse geçecek." dedi.



Hasılatın eşit şekilde dağıtılmasının sağlanması gerektiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:



"Eğer siz promosyonla yapılan indirimlerde biletin payını aşağıya çekiyorsanız aslında net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Eşitlik ilkesini dolaylı yöntemle bozmuş oluyorsunuz. Önemli olan bunun giderilmesi. Bununla ilgili görüşlerimizi Meclise ilettik. Meclis görüşmeleri sırasında netleşecek. Bir sıkıntı kalacağını düşünmüyorum. Özünde herkes mutlu olacak. Hasılat payı, vergiler çıktıktan sonra kalan eşit şekilde olacak. Bu yasa bizim önerdiğimiz şekilde geçerse bilet tartışması kalmayacak."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde