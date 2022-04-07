Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu - Son Dakika
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Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu

07.04.2022 00:56

Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; "Bu tür köpeklerin kapalı alanda psikolojileri bozuluyor daha da sertleşiyorlar"BİLECİK Bilecik'teki hayvan barınağı, geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile yasaklı 6 ırk...

Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı;

"Bu tür köpeklerin kapalı alanda psikolojileri bozuluyor daha da sertleşiyorlar"

BİLECİK Bilecik'teki hayvan barınağı, geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile yasaklı 6 ırk köpeklerde doldu. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, bu türlerin kapalı alanda psikolojilerin bozulduğunu ve daha da sertleştiklerini söyledi.

Yasaklı Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırklarının, belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacağı duyurulmuştu. Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilirken, çoğu vatandaş hayvanları ya sokağa saldı ya da hayvan barınaklarına teslim etti.

"Bu hayvanlar ömür boyu burada kalacaklar"

Bilecik Belediyesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki 15 yasaklı ırk köpek bulunduğu anlatan Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı "Barınağımızda çıkan yasa sonrası çok sayıda yasaklı ırklar mevcuttur. Bunları vatandaşlarımız gelip bizlere teslim ettiler, ya da biz sokaklardan topladı. Barınağımızın şuanda 14-15 yasaklı hayvanımız var. Bunları kısırlaştırdık, işaretledik. Bu hayvanlar ömür boyu burada kalacaklar. Bu yasanın uzatılması ve bu hayvanların tekrar sahiplerine iade edilmesi bizler için çok iyi olacaktır. Çünkü barınağımızda hem yer kaplıyorlar, diğer sokak hayvanlarımıza yer bulamıyoruz" dedi.

"Bu hayvanların barınaklarda psikolojisi bozuluyor"

Yasaklı hayvanların barınaklarda daha da çok psikolojilerinin bozulduğu anlatan Avcı, "Bu hayvanların barınaklarda psikolojisi bozulup, daha da sertleşmeleri olabiliyor. Barınağımıza bırakmayanlar da dağlara piknik alanlarına hayvanlarını saldı. Bunları dışarıda gören vatandaşlarımızdan bizlere bildirmeleri ve barınağımıza almamızı sağlamaları lazım. Çünkü bunlar çocuklara ve insanlara verebilecek kapasitede köpekler. Ama bunlar genelde yetiştirme tarzlarına bağlı olarak saldırganlık gösterebiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu
Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu
Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu

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Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu Bozüyük'te ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı yapıldı Bozüyük'te ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı yapıldı

Veteriner, Pitbull, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasa sonrası barınaklar yasaklı köpeklerle doldu - Son Dakika


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