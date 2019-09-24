Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği çocukları kötü alışkanlıklardan uzat tutuyor

Karabük Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.



Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği çeşitli Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor dalları ve sanat alanındaki projeleri ile bağımlılıklara karşı toplumu bilinçlendirip, çocukları, gençleri bağımlılıklardan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyor. Dernek bağımlılıklar başta olmak üzere bütün kötü alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmak için küçük çocukların yer aldığı futbol okulu projesini faaliyete geçirdi. Böylece çocuklar hem sporla kaynaşmış olacak. Dernek daha önce de bağımlılıklarla mücadelede İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı onaylı "Çocukla Çocuk Ol" projemizle Karabük'te 10/15 yaş aralığında hiçbir spor kulübü alt yapısında oynamayan, ekonomik durumu iyi olmayan, yabancı uyruklu çocuklar ve dezavantajlı çocukları kapsayan proje ile evrensel bir araç olan sporu kullanarak çocukları ve gençleri spora yönelmelerine katkı verdi.



Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği Medya sorumlusu İbrahim Bilgin, futbola gönül vermiş geçmişte profesyonel, amatör futbol oynamış 40 yaş üzeri Yaşa ve Yaşat Veteranlar futbol takımı sporcularının da katıldığı antrenmanlar da sporun yaşı olmadığını her yaşta sporun faydaları olduğunu göstermek istediklerini ifade etti.



Bilgin, "Yeni arkadaşlar edinmenin bir yolu olduğunu, futbol teknik bilgileri, spor etiği, kişisel gelişim, konularında işlendiği projemizin sonunda, derneğimiz çocukları ve gençlerin sporun içinde kalmaları adına dernek tüzüğünde değişikliğe giderek Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Gençlik Spor Kulübü adını almış, gençlerimizi resmi maçlarda bu heyecanı yaşatma düşüncesiyle Yaşa ve Yaşat Futbol Okulu ismiyle faaliyetlerine devam etmektedir." dedi. - KARABÜK