YASAD, 5 yıl vergi muafiyeti istedi

YASAD Başkanı Doğan Güneş, yerli ve milli yazılıma pozitif ayrımcılık yapılarak gelirinin yüzde 75'ini kendi ürettiği yazılımlardan sağlayan şirketlere 5 yıl boyunca (Teknoparklarda olmasına gerek kalmadan) SGK işveren-işçi payı ile gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmasını istedi.

YASAD Başkanı Doğan Güneş, yerli ve milli yazılıma pozitif ayrımcılık yapılarak gelirinin yüzde 75'ini kendi ürettiği yazılımlardan sağlayan şirketlere 5 yıl boyunca (Teknoparklarda olmasına gerek kalmadan) SGK işveren-işçi payı ile gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmasını istedi.

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