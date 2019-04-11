YASAD, 5 yıl vergi muafiyeti istedi
1 saat önce
YASAD Başkanı Doğan Güneş, yerli ve milli yazılıma pozitif ayrımcılık yapılarak gelirinin yüzde 75'ini kendi ürettiği yazılımlardan sağlayan şirketlere 5 yıl boyunca (Teknoparklarda olmasına gerek kalmadan) SGK işveren-işçi payı ile gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmasını istedi.
YASAD Başkanı Doğan Güneş, yerli ve milli yazılıma pozitif ayrımcılık yapılarak gelirinin yüzde 75'ini kendi ürettiği yazılımlardan sağlayan şirketlere 5 yıl boyunca (Teknoparklarda olmasına gerek kalmadan) SGK işveren-işçi payı ile gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:34
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