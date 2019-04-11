Son Dakika Haberleri: YASAD, 5 yıl vergi muafiyeti istedi

YASAD, 5 yıl vergi muafiyeti istedi

1 saat önce

YASAD Başkanı Doğan Güneş, yerli ve milli yazılıma pozitif ayrımcılık yapılarak gelirinin yüzde 75'ini kendi ürettiği yazılımlardan sağlayan şirketlere 5 yıl boyunca (Teknoparklarda olmasına gerek kalmadan) SGK işveren-işçi payı ile gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmasını istedi.

YASAD, 5 yıl vergi muafiyeti istedi, System.String[]
YASAD Başkanı Doğan Güneş, yerli ve milli yazılıma pozitif ayrımcılık yapılarak gelirinin yüzde 75'ini kendi ürettiği yazılımlardan sağlayan şirketlere 5 yıl boyunca (Teknoparklarda olmasına gerek kalmadan) SGK işveren-işçi payı ile gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlanmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:34 
Sosyal Güvenlik Kurumu, Doğan Güneş , İşçi, Ekonomi
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