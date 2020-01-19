Yaşadığı anlaşılınca ekipler seferber olmuştu, son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşadığı anlaşılınca ekipler seferber olmuştu, son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı - Son Dakika

Yaşadığı anlaşılınca ekipler seferber olmuştu, son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

6 saat önce

Aydın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde önceki gün baygın vaziyette bulunarak hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Emin Güleçoğlu, hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık 30 saat sonra hayatını kaybetti.

Yaşadığı anlaşılınca ekipler seferber olmuştu, son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı, System.String[]

Aydın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde önceki gün baygın vaziyette bulunarak hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Emin Güleçoğlu, hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık 30 saat sonra hayatını kaybetti. Ölü zannedilen ancak nefes aldığı anlaşılınca şahsı yaşatmak için tüm ekipler seferber olmuştu. Şahıs son yolculuğuna ise bir avuç insan uğurladı.


Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs Cuma günü evindeki yatağında hareketsiz vaziyette bulunmuş, çilingir çağrılarak açılan kapıdan eve giren görevliler şahsın nefes aldığını belirleyince tüm ekipler seferber olmuştu. Kötü kokudan dolayı maskelerle girilen evden alınan Emin Güleçoğlu'nun oldukça bitkin vaziyetteki bedeni ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kötü olan şahıs yaklaşık 30 saat sonra hayatını kaybetti.


Yaklaşık 30 saat önce nefes aldığı anlaşılınca yaşamını sürdürebilmesi tüm ekiplerin seferber olduğu Emin Güleçoğlu'nun cenazesine çok az sayıda kişi katıldı. Yaklaşık 20-25 kişi tarafından cenaze Güleçoğlu'nun Mahallesi'ndeki Ilıcabaşı Camiinden kaldırılarak kemer mezarlığında toprağa verildi. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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