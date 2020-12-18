Yaşadığı barakanın tavanı üzerine düştü, dışarda kalmaya başladı - Son Dakika

MERSİN'de, yalnız yaşayan Halil Kaplan'ın (43) kaldığı barakanın tavanı yağmur nedeniyle üzerine düştü. Kolundan ve omzundan yaralandığını söyleyen Kaplan, "Korkudan dışarıda kalıyorum, yardım eli bekliyorum" dedi.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllar önce annesi ile babasını kaybeden Halil Kaplan, maddi imkansızlıklar nedeniyle yalnız yaşadığı tek odalı barakanın tavanının yağmur nedeniyle üzerine çökmesi sonucu kolundan ve omuzundan yaralandı. Molozların altından kendi imkanları ile çıkan Kaplan, "Yıllar önce annemi ve babamı kaybedince tek başıma kaldım. Burada tek başıma yaşıyorum. O gün çok yağmur yağınca evin tavanı ağırlaştı. Sabaha karşı bir anda üzerime düştü. Neye uğradığımı şaşırdım. Kolumu koymasaydım ölebilirdim. Hemen dışarı kaçtım. Gün aydınlanıncaya kadar eve giremedim. Kabus gibiydi" dedi.

'KORKUDAN EVE GİREMİYORUM'

Müzisyenlik yaparak yaşamını sürdüren Kaplan, "Maddi durumum iyi olmadığı için bu tek göz barakada kalıyorum. Evdeki molozları tek başıma çıkarttım. Birkaç parça eşyam vardı onlar da molozların altında kaldı. Korkudan eve giremiyorum. Dışarıda kalıyorum. Yardım eli bekliyorum" diye konuştu.