Son Dakika Haberleri: Yaşadığı Boş Dükkanda Cesedi Bulundu

Yaşadığı Boş Dükkanda Cesedi Bulundu

15 dakika önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 58 yaşındaki Ramazan Sündür, yaşamını sürdürdüğü boş dükkanda ölü bulundu.

Yaşadığı Boş Dükkanda Cesedi Bulundu, System.String[]
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 58 yaşındaki Ramazan Sündür, yaşamını sürdürdüğü boş dükkanda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Sündür'ün cesedine otopsi yapılmasına karar verildi.

Eşinden uzun yıllar önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Ramazan Sündür, bir yıl önce, 1'nci Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi'nde bulunan boş dükkanda yaşamını sürdürmeye başladı. Bir süredir Sündür'ü göremeyen çevre esnafı, merak edip kontrole gidince, cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Ramazan Sündür'ün cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:25 Kaynak: DHA

Şehzadeler, Manisa, Güncel
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