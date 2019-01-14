Yaşadığı Boş Dükkanda Ölü Bulundu
2 saat önce
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Ramazan Sündür (58) yaşamını sürdürdüğü boş dükkanda ölü bulundu.
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Ramazan Sündür (58) yaşamını sürdürdüğü boş dükkanda ölü bulundu. Sündür'ün vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı.
Eşinden uzun yıllar önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Ramazan Sündür, yaklaşık bir yıl önce, 1'inci Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi'nde bulunan boş dükkanda yaşamaya başladı. Bir süredir Sündür'ü göremeyen çevre esnafı, merak edip dükkana kontrole gitti. Esnaf, Ramazan Sündür'ü dükkanda ölü buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.
Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Sündür'ün cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:41 Kaynak: DHA
El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı
Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Hemşire, Kendisini Tehdit Eden Nişanlısını Av Tüfeğiyle Öldürdü
Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi
Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu