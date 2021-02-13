Yaşadığı ilçeyi küçük düşürdüğü için avukatını azletti, alacaklı iken borçlu duruma düştü - Son Dakika

Yaşadığı ilçeyi küçük düşürdüğü için avukatını azletti, alacaklı iken borçlu duruma düştü

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşanan bir alacak davasında, ilçesini kamuoyunda küçük düşürdüğü gerekçesi ile avukatını azleden bir kadına, azlettiği avukat tarafından 4 bin lirası dosya masrafı, 21 bin 843 TL'si faiz olmak üzere toplam 25 bin 843 liralık alacak davası açıldı. Alacaklı iken bir anda borçlu duruma düşen kadın ne yapacağını şaşırdığını belirterek "Adalet ararken karşılaştığım bu adaletsizlik nedeniyle adalete sığınıyorum" dedi.

İlginç olay Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Merve Yolcu isimli şahıs 2013 yılında Köşk Belediyesi'nde taşeron şirket üzerinden çalışmaya başladı. Merve Yolcu 2017 yılında ise işten çıkarıldı. Merve Yolcu bunun üzerine ilçede avukatlık yapan İ.H.E. isimli avukata vekalet vererek belediyeye alacak davası açtı. Mahkeme tarafından Merve Yolcu'ya 24 bin 543 lira 37 kuruşu asıl alacak olmak üzere faiz ve vekalet ücretleri olmak üzere toplam 31 bin 232 lira 46 kuruş ödenmesi hükmedildi.

Avukatı İ.H.E.'nin kendisinin rızası olmadan Belediyeye hacze gittiğini ve Belediye Başkanı'nın makam koltuğu ve makam aracını haczedip ilçeyi küçük düşürmesi üzerine tartıştıklarını ve avukatını azlettiğini belirten Merve Yolcu, "Avukatıma belediye yönetiminin değiştiğini ve alacaklı olduğum belediye ile uzlaşmak istediğimi belirtmeme rağmen avukatım bilgim dışında belediyeye hacze gitmiş. Belediye Başkanı'nın makam koltuğunun benim alacağım için benim rızam dışında haczedildiğini basından öğrenince ben de noter aracılığı ile avukatımı azlettim. Ancak alacaklı iken borçlu duruma düştüm" diyerek adalet ararken yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"Alacaklı iken borçlu duruma düştüm"

Yaklaşık 5 yıllık çalışmasına karşılık hakkı olan yaklaşık 30 bin lira parayı almak için tuttuğu avukatın bugün sadece avukatlıktan azlettiği gerekçesi ile kendisinden yaklaşık 25 bin lira para istediğini belirten Merve Yolcu, çok ilginç bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek "Bir hukukçunun uygulamak istediği hukuk başta ben olmak üzere herkesi şaşırttı" diyerek konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi.