Yaşadığı konteyner yanınca sokakta kalan vatandaş, yeni konteynerine kavuştu - Son Dakika

Yaşadığı konteyner yanınca sokakta kalan vatandaş, yeni konteynerine kavuştu

Kefen parası ve konteyneri yanınca günlerce çadırda yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 10 bin TL parasının da içinde olduğu konteyneri alev alev yanınca sokakta kalan vatandaş, sıcak yuvasına kavuştu. Günlerce çadırda kalan Kemal Güven, Kocaeli Valiliği tarafından verilen konteynerde yaşamaya başladı.

Olay, 23 Aralık günü, Yenikent Mahallesi Kasap Sokak'ta meydana geldi. Kemal Güven isimli vatandaşın yaşadığı çelik konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Konteynerde bulunan eşyalar ise küle döndü. Yangın sırasında komşusunun evinde olan Güven, haber verilmesi üzerine olay yerine geldi. Konteynerdeki eşyalarının küle döndüğünü gören Güven, itfaiye ekiplerine içeride 10 bin TL parasının olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye ekipleri içeride kalan eşya parçalarını dışarı çıkarttı. Güven küle dönen eşyaların arasında dakikalarca yanan paralarını aradı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde de paralar bulunamadı.

Sıcak yuvasına kavuştu

Yaşanan olayın ardından sokakta kalan Güven, evi olmadığı için yanan konteynerin yanına kurduğu çadırda yaşamaya başladı. Kış mevsimine rağmen 18 gün boyunca çadırda yaşayan Güven'e yardım eli, Kocaeli Valiliği'nden ulaştı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un talimatı ile Güven'e konteyner tahsis edildi. Güven, yanan konteynerinin yerine yerleştirilen konteynerde yaşamaya başladı. Komşular ise kullanmadıkları eşyaları Güven'e ulaştırdı. Soğuğa rağmen günlerce çadırda kaldığını belirten Güven, kendisine konteyner verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Herkes yardım gönderdi"

Daha önce yaşadığı konteynerin, içeride bulunan parası çalan şahıslar tarafından yakılmış olabileceğini belirten Güven, "Vali tarafından konteynerimiz gönderildi. Allah razı olsun, Valimize teşekkür ederim. Eşyalarımızın da bir kısmı geldi. Benim evim birileri tarafından kundaklama ile yakıldı. Benim evimdeki telefonum yanmıyor ama 10 bin TL param yanıyor. 10 bin TL paramın dışında, yaklaşık 7-8 bin TL daha zararım var. Ama belediye başkanımız, kurumlarımızdan Allah razı olsun. Herkes yardım gönderdi. Şu anda konteynerime kavuştum. 20 gün boyunca çadırda kaldım. Biliyorsunuz kış günü, soğuk olur. Ama katlandık. Vatandaşlardan da yardım geldi" dedi.