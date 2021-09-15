Yaşadığı köyü soyup soğana çevirdi, buğdayı bile çaldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yaşadığı köyü soyup soğana çeviren ve buğday dahi çalan şahıs jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalandı.

Olay, kent merkezine bağlı Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan A.K., isimli şahıs evinin garajındaki buğday, anahtar takımı ve tarım aletlerinin çalındığını jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları araştırma ve tanık beyanlarından yola çıkarak hırsızlık olayını aynı köyde ikamet eden M.K., isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Şahsı gözaltına alan jandarma şüphelinin 2 adet traktör orta kol demiri, 12 adet anahtar seti, 2 adet traktör aynası, 62 adet elektrot, 13 adet anahtar, 2 adet römorku yan kapağı ve 1 adet çeki demirini çaldığını ve bunları Çıkrık beldesinde hurdacılık yapan M.Ö. isimli şahsa sattığını tespit etti. Olayın ardından M.K. ve M.Ö., isimli şahıslar jandarma tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR