Kurt saldırısına uğrayan vatandaş o anları böyle anlattı - Son Dakika
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Kurt saldırısına uğrayan vatandaş o anları böyle anlattı

11.04.2023 15:35

Kurt saldırısına uğrayan vatandaş o anları böyle anlattıERZURUM Erzurum'un tortum ilçesi kireçli mahallesinde yaşanan kurt dehşetini yaşayan İlhami Akbulut uğradığı saldırıyı şöyle anlattı.

Kurt saldırısına uğrayan vatandaş o anları böyle anlattı

ERZURUM Erzurum'un tortum ilçesi kireçli mahallesinde yaşanan kurt dehşetini yaşayan İlhami Akbulut uğradığı saldırıyı şöyle anlattı.

Başından ve elinden yaralanan İlhami Akbulut, "Sabah saat 09.30'da tavuklar, kargalar bağırdı. Tilki falan var diye buraya geldim. Üzerime atladı yüzüme vurdu o sırada ben onu tutmaya çalışırken elimi ağzına aldı. Çok uğraş verdim ağzını açabilmek için ama başaramadım. Dizimi boğazına bastırdığım sırada köyün köpeklerinden biri geldi ve arkadan ona saldırdı. Böylece ben de kurtuldum." Dedi.

Kaynak: İHA
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Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurt saldırısına uğrayan vatandaş o anları böyle anlattı - Son Dakika


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