Yaşadığı otel odasında öldü
1 saat önce
Elazığ'da bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs, kaldığı odada ölü bulundu.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:58 Kaynak: İHA
'da bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs, kaldığı odada ölü bulundu.
Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi
İşlek Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir otelde yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Mahmut T.'yi (46), kat görevlisi odada hareketsiz olarak görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisle birlikte cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi. - ELAZIĞ
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