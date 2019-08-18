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Yaşadığı otel odasında ölü bulundu

1 saat önce

Yaşadığı otel odasında ölü bulundu Elazığ'da, bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs kaldığı odada ölü bulunurken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildiELAZIĞ - Elazığ'da bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs, kaldığı odada ölü bulundu.

Yaşadığı otel odasında ölü bulundu
Elazığ'da, bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs kaldığı odada ölü bulunurken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi
ELAZIĞ - Elazığ'da bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs, kaldığı odada ölü bulundu.
Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi İşlek Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir otelde yaşayan psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Mahmut T'yi (46), kat görevlisi odada hareketsiz olarak görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisle birlikte Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin arından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:17 Kaynak: İHA
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