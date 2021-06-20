Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaştığı videoda resmen kemikleri sayıldı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.

KEMİKLERİ SAYILDI

Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ne kadar zayıfladığı gözler önüne serildiği Paylaştığı videoda köpeğiyle birlikte havuz başında oturan Serengil'in resmen kemikleri sayıldı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kullanıcılar ise Serengil'e çok zayıf olduğunu söyleyerek "Biraz kilo al" diye tepki gösterdi.