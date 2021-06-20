Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.
Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ne kadar zayıfladığı gözler önüne serildiği Paylaştığı videoda köpeğiyle birlikte havuz başında oturan Serengil'in resmen kemikleri sayıldı.
Kullanıcılar ise Serengil'e çok zayıf olduğunu söyleyerek "Biraz kilo al" diye tepki gösterdi.
Son Dakika › Magazin › Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaştığı videoda resmen kemikleri sayıldı - Son Dakika Magazin