Yaşadığı şehri ahşaba resmediyor - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde emekli öğretmen Cengiz Tatlı (57), ahşap yakma sanatına gönül verdi. Ünye'nin tanıtımı için resimler yapmaya başlayan Tatlı, yaşadığı şehri ahşaba resmederek 500'ün üzerinde eser yaptı.

Ünye ilçesinde yaşayan Cengiz Tatlı, 30 yıllık öğretmenlik hayatının ardından emekli oldu. Yüzlerce öğrenciyi hayata hazırlayan Tatlı, emekli olduktan sonra hobi olarak ahşap yakma sanatıyla ilgilenmeye başladı. 3 yıldır Ünye'nin eski ve yeni fotoğraflarını, tahta üzerine yakarak resmeden Tatlı, 500'ün üzerinde eser ortaya çıkardı. Tatlı, hobi olarak başladığı işinde şimdi siparişlere yetişemiyor.

'AMACIM; ÜNYE'NİN TANITIMINA KATKI SUNMAK'

30 yıllık öğretmenlik hayatında teknik resim dersi verdiğini anlatan Cengiz Tatlı, "Emekli olduktan sonra bu yeteneğimi ahşap yakma çalışmasıyla devam ettirmek istedim. Ünye'nin eski ve yeni fotoğraflarını, tahta üzerine yakarak resmettim. Ünye'nin tanıtımına da katkı sunacak resimler yaptım. Özellikle Ünye ile özdeşleşen çapa, gemi dümeni, çınar yaprağı, çömlek gibi figürleri kullanarak ilçenin tarihi ve önemli simgelerini resmetmeye çalıştım. Hobi olarak başladığım çalışmamda 500'ün üzerinde eser ortaya çıktı. Yaptığım çalışmaları çeşitli sergilerde vatandaşlarla da buluşturdum, meraklılarına satıyorum. Amacım para kazanmaktan çok yaşadığım şehrin tanıtımına katkı sunmak. Resimlerimi ortalama 100 TL'den satıyorum" diye konuştu.

'BAZI RESİMLERİ YAPMAK GÜNLERCE SÜRÜYOR'

Ahşap yakma çalışmasının püf noktalarını anlatan Tatlı, "Ahşap yakma çalışmasında dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Bunların en başında özellikle tahtanın çok temiz olması gerekiyor. Birkaç defa zımparalanması lazım. Daha sonra kurşun kalem ile yapacağımız resmi çiziyoruz. Çizim işleminin ardından yakma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yakmanın geri dönüşü yok. Hata yapıldığı zaman silgi ile silme imkanı da yok. Bu nedenle düzgün bir şekilde çiziliyor. Resimde en önemli kısım gölgelendirmek. Onu da havya ile yapıyoruz. Kahverenginin tonlarını kullanarak resim yapıyoruz. Boya gibi renklendirici kullanmadığımız için gölgelendirmeyi de sadece elimizdeki havya ile yapıyoruz. Bir resim birkaç saatte bitiyor ancak bundan sonraki aşamada vernikleme süreci var. Detaylı bir resim ortalama bir günde tamamlanıyor. Günlerce süren çalışmalarımız da var" ifadelerini kullandı.