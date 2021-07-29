Üye Girişi
Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı - Son Dakika

Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı

29.07.2021 15:37
Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı, System.String[]

BURSA'da S.Y. (18), patronu Ü.B.'nin (41) yazlık evinde kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

BURSA'da S.Y. (18), patronu Ü.B.'nin (41) yazlık evinde kendisini taciz ettiğini öne sürdü. S.Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ü.B., yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, maaşına zam yapmadığı için kendisine iftira attığını söyledi. Ü.B., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Genç kızın ablası kardeşinin uyurken kabuslar gördüğünü belirterek, pskilolojik destek aldığını söyledi.

İddiaya göre, S.Y., 23 Temmuz'da, ailesiyle birlikte Mudanya'daki yazlık evinde tatil yapan patronu Ü.B.'nin evine gitti.  S.Y., tatilin ikinci günü Ü.B., eşi A.B. ve evdeki diğer 3 kişiyle birlikte alkol aldı. Bir süre sonra S.Y., uyumak için bir odaya girdi. İddiaya göre S.Y., gece saatlerinde odasına gelen Ü.B.'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu söyledi. Sabah, evden ayrılıp ablası İ.Y.'nin yanına giden genç kız, yaşadıklarını ailesine anlatıp, polise giderek şikayette bulundu.

KARDEŞİNİN UYURKEN SÖYLEDİKLERİNİ KAYDETTİ Kardeşi S.Y.'nin, gece uyurken söylediği, "Bana inanmayacaklar, beni vurun, beni öldürün' sözlerini cep telefonu ile görüntüleyen İ.Y, bu anları sosyal medya hesabından paylaşıp yardım istedi. İ.Y, şunları söyledi: "O akşam kardeşim ev sahibi olan patronu ve eşi klimalı odada yattığı için yatak odasında uyumuş. Adam, gece karısını uyuttuktan sonra odanın kapısını kapatıp, kız kardeşimin uyuduğu odaya girmiş. Kardeşime, 'Sen de beni istiyorsun, ben de seni istiyorum' tarzında şeyler söylemiş. Kardeşim adamı üzerinden itmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, bir saat tacize uğradı. Daha sonra adam bir ses duyunca toparlanıp, odadan çıksa da, 5 dakika sonra yeniden gelip tacize devam etmiş." Açıklamalarında, kardeşinin psikolojisinin bozulduğunu ifade eden  İ.Y.,"Kardeşim yanımıza geldikten sonra, kendisiyle emniyete gidip şikayetçi olduk. Şikayetin ardından eve geldik. Sonrasında kardeşim sinir krizleri geçirmeye başladı. Uyurken sürekli olarak, 'Bana inanmayacaklar, beni vurun, beni öldürün' diye bağırıyordu. Kendisi hala psikolojik tedavi görüyor, ilaç alıyor. Yemek yemiyor, kimseyle konuşmuyor. Psikolojisi çok kötü etkilendi. Karşı tarafın eşi arayıp bize 'Siz bizden bir şeyler mi koparmaya çalışıyorsunuz?' diye sordu. Böyle bir şey için ailemi ve kendimizi neden rezil edeyim. Kimseden para istemiyoruz sadece bu adamın cezasını almasını, adaletin sağlanmasını istiyoruz" dedi.S.Y.'nin şikayeti üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Ü.B. verdiği ifadesinde yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. "S.Y. benim yanımda çalışıyor. Olaydan 1,5 ay önce benden zam istemişti" diyen Ü.B, "Ben pandemi nedeniyle kendisine  zam yapmadım. Bence para koparmak için iftira atıyor. Benim alnım ak, kimsenin odasına gitmedim. S.Y.'y, taciz etmedim, bana iftira attığı için maddi manevi tazminat davası açacağım onlara" dedi.

Ü.B. ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.


- Bursa
Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı
Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı
Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı
Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı
Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı
Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı

Mudanya, Alkol, Bursa, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ömer Bayram'a tribünlerden sonra bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder'den geldi 15:33 Ömer Bayram'a tribünlerden sonra bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder'den geldi Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı 15:31 Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar 15:28 Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar
Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü 15:11 Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek 14:39 Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı 14:22 Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı
Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor 13:47 Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama 13:23 Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama

Son Dakika Haberleri
15:36 Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci, oyunculuğuyla İbrahim Tatlıses'den alkış topladı
15:33 Ömer Bayram'a tribünlerden sonra bir darbe de yorumculuk yapan Sneijder'den geldi
15:31 Son Dakika: Türkiye'nin güneyi alev aldı! Antalya'dan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı
15:30 Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin
15:28 Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar
15:21 Şenol Güneş'in teklifini reddeden Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibinde yer almak istiyor
14:42 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim
14:28 Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı
14:07 Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı
14:04 Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü
Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci, oyunculuğuyla İbrahim Tatlıses'den alkış topladı Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci, oyunculuğuyla İbrahim Tatlıses'den alkış topladı         
15:37
Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı Neslican Tay'ın hayatını canlandırdığı film için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'ın son paylaşımına beğeni yağdı         
15:31
Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:30
Şenol Güneş'in teklifini reddeden Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibinde yer almak istiyor Şenol Güneş'in teklifini reddeden Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibinde yer almak istiyor         
15:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim         
14:43
Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı         
14:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi         
11:51
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 15:47:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşadığı 'taciz' kabuslarından kurtulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement