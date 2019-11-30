Yaşadığı talihsizliğe rağmen geleceğe umutla bakıyor

Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede HIV'li kan verilen ve bu nedenle 11 yıldır zor günler geçiren 13 yaşındaki Y.Ç, sağlığına kavuşmanın ve doktor olup şifa dağıtmanın hayalini kuruyor.

Henüz 1,5 yaşındayken 2008 yılında üzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunun sol bölümünde yanıklar oluşan, kaldırıldığı hastanede verilen kanda HIV tespit edilen Y.Ç'nin ailesi, tüm olumsuzluklara rağmen çocuklarının sağlığına kavuşacağına inanıyor.

Evlerinin yakınında bulunan okulda 8'inci sınıfa devam eden, arkadaşları ve kardeşiyle oynayarak vakit geçiren Y.Ç, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor.

Baba Mehmet Ç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları talihsiz olaydan sonra hayatlarının çok değiştiğini ve sadece oğlunun mutluluğu için mücadele ettiklerini söyledi.

Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu, boyunda ve kilosunda problem bulunmadığını belirten Mehmet Ç, "Sağlık durumu şimdilik iyi görünüyor, bir sıkıntı yok gibi. Allah izin verirse inşallah iyi olur. Biz de Allah'tan şifa bekliyoruz. Her 6 ayda bir Ankara'ya doktora gidiyoruz, doktorlarla sürekli telefonla konuşuyoruz, yakından takip ediyorlar. Şu anda sıkıntısı yok, ilaçlarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Mehmet Ç, oğlunun eğitimiyle yakından ilgilendiğini ve sürekli öğretmenleriyle görüştüğünü dile getirerek, Y.Ç'nin arkadaşları tarafından çok sevildiğini söyledi.

Oğlunun üniversite eğitimi görmesini çok arzuladığını belirten Mehmet Ç, "Çocuğumun öğretmenleriyle görüşüyorum, derslerinin iyi olduğunu söylüyorlar, kendisi de derslerine çalışıyor. Doktor olmak istiyor, ben de arkasındayım, destekçisiyim sürekli. İnşallah üniversiteye de göndeririz, nereye giderse onun yanında olacağım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ç, iki yıl önce eşi ve oğluyla umre ziyareti yaptıklarını, hac görevini yerine getirmek için de müracaat ettiklerine değinerek, "Her şeyin en güzeli kutsal topraklarda, oğlumun sağlığına kavuşması için şifa vermesini istedik, inşallah duamız kabul olur." şeklinde konuştu.

"Hayalim doktor olmak"

Y.Ç. de okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, öğretmenlerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Derslerinin iyi olduğunu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlandığını anlatan Y.Ç, "Derslerim iyi, arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle aramız iyi, geçen yıl karnem güzeldi, teşekkür almıştım. Bu yıl da takdir almayı hedefliyorum. LGS sınavı için çalışıyorum şimdi. Hayalim doktor olmak, inşallah önce kendime şifa bulmak istiyorum, sonra da başka insanlara şifa vermek istiyorum." diye konuştu.

Y.Ç, anne ve babasıyla umreye gittiğini ve çok huzurlu vakit geçirdiğini, yeniden kutsal toprakları görmek istediğini ifade ederek, şunları belirtti:

"Kurada ismimiz inşallah çıkar, hacca gideriz ve hacı oluruz. Kendim için dua etmek istiyorum, iyileşmek istiyorum, bunun için dua edeceğim. Kutsal topraklara gidersem hem iyileşmem hem de hasta olan diğer insanların sağlığına kavuşması için dua edeceğim."

Şanlıurfa'da kırsal mahallede inşaat işçiliği yapan Mehmet Ç'nin oğlu Y.Ç'nin üzerine 2008'de çaydanlık devrilmiş ve vücudunun sol bölümünde yanıklar oluşmuştu. Tedavi gördüğü hastanede kendisine verilen kanda HIV tespit edilen çocuk, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

Y.Ç'ye HIV'li kan verilmesine neden olduğu gerekçesiyle hemşire A.B. hakkında Şanlıurfa 1. Sulh Ceza Mahkemesince hükmedilen 5 ay hapis cezası, para cezasına çevrilmişti.

Çocuğun ailesinin Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde "idarenin ağır hizmet kusuru bulunduğu" gerekçesiyle açtığı maddi ve manevi tazminat davası sonucunda mahkeme, maddi tazminat yönünden davalı idarenin ağır hizmet kusuru nedeniyle yaşam hakkı ve kişisel bütünlüğü zarar gören aileye, Sağlık Bakanlığının 1 milyon 393 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.