Yaşadığımız Acı ve Tatlı Günler Bizi Kardeş Yaptı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu vatanın müdafaası için nereye gidilmesi ve savaşılması gerekiyorsa bizler hep birlikte gittik. Kader birliği yaptık. Birlikte sevdik ve birlikte üzüldük." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu vatanın müdafaası için nereye gidilmesi ve savaşılması gerekiyorsa bizler hep birlikte gittik. Kader birliği yaptık. Birlikte sevdik ve birlikte üzüldük." dedi.



Bakan Kurum, Van'ın Erciş ilçesinde, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentsel dönüşüm kapsamında yaptırılan iş yeri ve ofisleri inceledikten sonra Edremit ilçesine geldi.



Edremit Belediyesi tarafından Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen "Yeni Edremit Fuarı"nın açılışına katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Edremit'in adeta yeni baştan tasarlandığını belirterek, bütün güzelliklerin tarih sahnesine yeniden çıkarıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Van'ın ve Van halkının sorunlarını çözmek için Bakanlığın tüm bürokratlarıyla kente geldiğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:



"Van serhat şehri, tarih, kültür şehridir. Siz değerli kardeşlerimizle bugün dertlerimizi, amaçlarımızı, projelerimizi paylaşmak üzere buraya geldik. Buraya gelirken gerçekten ayrı bir heyecanla geldik. Biliyoruz ki Van bu bölgenin en önemli şehirlerinden birisi. Van olmazsa Türkiye ve bu bölge olmaz. Dolayısıyla Van'ı tüm ilçeleriyle inşallah önümüzdeki süreçte kazanmak istiyoruz. Bu noktada iki yıl süreyle görev yapan kayyumumuz, görüyoruz ki devletin verdiği paralar Edremit halkına harcandığı zaman, Van halkına harcandığı zaman neler yapılabildiğini kendi gözlerinizle gördünüz, şahit oldunuz."



Kurum, 31 Mart seçimlerinde Edremit'i, diğer ilçeleri ve Van Büyükşehir Belediyesini almak üzere yola çıktıklarını belirtti.



Van halkı için gereken her türlü projeyi Cumhurbaşkanının talimatları çerçevesinde yapmak için gayret göstereceklerini vurgulayan Kurum, "Bu projeler içerisinde millet bahçeleri, kentsel dönüşüm projeleri, atık su yağmur suyu ve altyapı projeleri ve marka şehir projeleri olacak. İnşallah Van halkıyla hep beraber gönül belediyeciliği anlayışıyla bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. İstiyoruz ki herkesin gönlünü kazanalım, herkesin kalbini fethedelim. Eğer bir gönlü kırdıysak, bir kalbi fethedemediysek tüm Van'ı yeniden imar etsek bizim için boştur." diye konuştu.



"Kader birliği yaptık"



Van halkının, kendilerini bağrına bastığını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:



"Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Kendisinin Van mitinginde gururla söylediği cümleleri ben de buradan söylemek istiyorum, 'Vanlıyam, şanlıyam ben delikanlıyam. Özüm, sözüm hep birdir ben de Van'a sevdalıyam'. Van yiğitlerin, mertlerin, şehitlerin şehridir. Gürpınarlı Süleymanoğlu Ömer Çanakkale'de, Gevaş aslanı Ömeroğlu İsmail Çanakkale Merkez Tepe'de, Ercişli Alioğlu Hürşit yine Çanakkale'de şehadete yürüdü, bu toprağı kanıyla suladı. Edirneli, Ankaralı, Trabzonlu, Adanalı, Bitlisli, Muşlu, Erzurumlu, Konyalı kardeşleriyle birlikte omuz omuza verdiler ve nihayet bizlere bu cennet vatanı armağan ettiler. Bu vatanın müdafaası için nereye gidilmesi ve savaşılması gerekiyorsa bizler hep birlikte gittik. Kader birliği yaptık. Birlikte sevdik ve birlikte üzüldük. İşte yaşadığımız tüm acı ve tatlı günler bizi birbirimize kardeş yaptı. Selçuklu'da, Osmanlı'da beraberdik. Şimdi ay yıldızlı bayrağımızın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşları olarak geleceğe umutla yine hep beraber bakıyoruz."



Bakan Kurum, geleceğe umutla baktıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çünkü Van başka bir Van, Edremit başka bir Edremit oldu. Çevresel anlamda, sahil bandı anlamında, parklar, bahçeler anlamında şu anda baştan sona yeniden ihya edilmiş yepyeni Edremit'i hep birlikte teneffüs ediyoruz. Işıklandırılmış bisiklet ve yürüyüş yolları, 100 bin metrekare yeşil alanı, adeta yeni bir şehir modeli ortaya konuldu. 31 Mart'ta yeni seçimimiz var. 31 Mart'ta bizim belediye başkanı adayımız İsmail Say Bey'e destek vermek amacıyla Bakanlık olarak Edremit halkının ihtiyaç duyduğu her türlü projenin destekçisi olacağız. Dolayısıyla bu düşünceleri ve projeleri herkese anlatmamız gerekiyor. Herkesin gönlünü fethetmemiz gerekiyor."



Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdullahat Arvas, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ile kurum amirleri katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Belediye Başkanı, Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi

Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı

Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz