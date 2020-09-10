Yaşadıkları aşka rağmen 29 yıl ayrı kalan çift, nikah masasında kavuştu - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yaşadıkları aşka rağmen ailelerinin karşı çıkması nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalan Birsen Yanılmaz (55) ve Hüseyin Kaya (60), 29 yıl sonra yeniden kavuşup, nikah masasına oturdu. Teknede kıyılan nikahta gelin Birsen Yılmaz, "Allah kimseyi bu kadar uzun süre sevdiğinden mahrum bırakmasın" dedi.

Özel bir hastanede çalışan hemşire Birsen Yılmaz ile iş insanı Hüseyin Kaya, 1991 yılında Söke'nin Güzeltepe köyünde tanışıp, aşık oldu. Evlilik kararı alan çift, aileleri karşı çıkınca yollarını ayırmak zorunda kaldı. 1 yıl sonra Hüseyin Kaya, çalışmak için Almanya'ya gitti.