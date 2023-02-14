YAŞADIKLARI DÜŞÜNÜLEN 3 KIZ KARDEŞ İÇİN UMUTLAR TÜKENDİ - Son Dakika
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YAŞADIKLARI DÜŞÜNÜLEN 3 KIZ KARDEŞ İÇİN UMUTLAR TÜKENDİ

14.02.2023 20:54
YAŞADIKLARI DÜŞÜNÜLEN 3 KIZ KARDEŞ İÇİN UMUTLAR TÜKENDİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarında çöken 11 katlı Seçkinler apartmanının enkazında kalan ve yaşam bulguları üzerine yaklaşık 2 gündür kurtarma çalışmalarının yapıldığı Şeval Zeynep (17), Hayriye Zişan (15) ve Ecrin Üdürgücü (12) kardeşlerle ilgili umutlar tükendi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarında çöken 11 katlı Seçkinler apartmanının enkazında kalan ve yaşam bulguları üzerine yaklaşık 2 gündür kurtarma çalışmalarının yapıldığı Şeval Zeynep (17), Hayriye Zişan (15) ve Ecrin Üdürgücü (12) kardeşlerle ilgili umutlar tükendi. Sesli uyarılara cevap alınmaması ve termal kamera ile de canlı bulgusuna rastlanılamayınca kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarında çöken Seçkinler apartmanında termal kamera, duvar arkası görüntüleme cihazı ve köpekle yapılan aramada canlı tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 2 gündür yoğun olarak sürdürülen çalışmalarda sesli uyarılarla da Şeval Zeynep (17), Hayriye Zişan (15) ve Ecrin Üdürgücü (12) kardeşlerle temas kuruldu.

UMUTLAR TÜKENDİ

Ekiplerin zamana karşı sürdürdükleri çalışmalarda 11 katlı binanın enkazında kalan 3 kardeşe ulaşmak mümkün olmadı. Son olarak akşam saatlerinde sesli uyarıları cevap alınmaması üzerine termal kameralarla da yapılan çalışmada canlı emaresine tespit edilmedi. Bunun üzerine hayatta olmadığı belirlenen Üdürgücü kardeşlerle ilgili arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Enkaz kaldırma ekipleri çalışma başlattı.

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Üç kız kardeşin bulunduğu enkazdan 4 gün önce babaları Nusrettin, anneleri Rabia ile erkek kardeşleri Abdülkerim ve Muhammed Yasin Üdürgücü'nün cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAŞADIKLARI DÜŞÜNÜLEN 3 KIZ KARDEŞ İÇİN UMUTLAR TÜKENDİ - Son Dakika

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