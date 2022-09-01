Samsunlu Vatandaş Geçim Sıkıntısından Yakındı: "Hükümetin Değişmesini İstiyoruz. Yeter"

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Yaşadıkları geçim sıkıntısını CHP milletvekillerine anlatan Samsunlu yurttaş, "Önceden markete giriyordum, 100 liraya pazar arabamı doldurup geliyordum. Şimdi bir yağ alamıyorum o parayla. Biz hükümetin değişmesini istiyoruz. Yeter" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantını dün Samsun'da yaptı. CHP milletvekilleri de kentte vatandaşın nabzını tuttu.

CHP'li Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker de dün Samsun Atakum'da ilçe örgütü ile birlikte vatandaşı dinledi. Milletvekilleri ile sohbet eden bir kadın şunları söyledi:

"HÜKÜMETİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

"Eşim 59 yaşında çalışmak zorunda, aldığı emekli maaşı yetmiyor. Elektrik işi yapıyor. Torun, torbamız var. Önceden markete giriyordum, 100 liraya pazar arabamı doldurup geliyordum. Şimdi bir yağ alamıyorum o parayla. Biz hükümetin değişmesini istiyoruz. Yeter. Bir Osmanlı hükümeti kuracak değil. Gitsin yani, yeter. O da gitmemek için çok çaba gösteriyor ama gidecek bu sefer."

BULUT: ÜLKE ADETA 'ZAMLAR CUMHURİYETİ' OLDU

Bunun üzerine Bulut da şunları söyledi:

" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Samsun'da da esnaf, emekli ve yurttaşlarımız geçinememekten şikayetçi. Elektriğe, doğalgaza, temel gıdalara hayatın her alanında yapılan ve ardı arkası kesilmeyen zamlar, emekliyi ek iş yapmaya zorluyor. Ülke adeta 'Zamlar Cumhuriyeti' oldu. Pazar alışverişleri eksik yapılıyor, torunlara harçlık verilemiyor. Artık yurttaş 'Geçinemiyorum' değil, 'Açım' diyor."

KILIÇ: ÇÖZÜM BELLİ İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK LAZIM

Sevda Erdan Kılıç ise "Daha iyi olsun istiyorsunuz, kendi maaşlarınız yetsin istiyorsunuz. Başka ülkelerin emeklileri dünyayı geziyor, tatillere gidiyor ama bak senin, oğlunun desteğine ihtiyacın var. Çözüm belli, bu iktidarı değiştirmek lazım" diye konuştu.

Başka bir vatandaş da iktidar mensuplarının sadece "kendi ceplerini düşündüğünü" dile getirdi.