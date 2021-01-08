Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler - Son Dakika

Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler

08.01.2021 10:23
Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler, System.String[]

Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken kayak merkezinde yerli ve yabancı turistler eğlenceye doyamadı.

Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken kayak merkezinde yerli ve yabancı turistler eğlenceye doyamadı. Bazı vatandaşlar ise yaşadıkları ilde kuraklık yaşadıkları için Erzurum'a geldiklerini söyledi.

Erzurum'da yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın zevkini çıkartmak için palandöken kayak merkezine akın etti. Pandemi nedeniyle sürekli evde kalmak zorunda olan vatandaşlar Palandökende kayarak stres attı. Bazı vatandaşlar ise yaşadıkları ilde kuraklık olduğu için Erzurum'a geldiklerini ifade etti. Eğlenceye doyamayan macera severler kar üzerinde yaptıkları artistlik hareketler ile güzel görüntüler oluşturdu.

Yaşadıkları ile kar yağmadığı için Erzurum'a geldiklerini belirten vatandaşlar, "Ülkemizin batı kesimlerine artık çok fazla kar yağmıyor. Bu nedenle insanlar doğuya kar hasreti gidermek için daha fazla geliyor. Tatilimiz güzel gidiyor çocuklarım daha yeni öğrendi kayak yapmayı. Zevkli ve eğlenceli herkese tavsiye ediyorum. Biraz maddi durumla da alakalı gelebilen olursa kesinlikle gelsin. Hem güzel şehrimiz Erzurum'u görürler hem de kayak yaparak keyifli zaman geçirirler. Kesinlikle çok güzel stres atıyoruz. Yaz tatili ile kıyasladığım zaman yaz tatilleri daha yorucu oluyor. Ama kar tatilleri öyle olmuyor. Kayak yapıyoruz geziyoruz yiyoruz ve içiyoruz" dedi. - ERZURUM

Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler
Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler
Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler
Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler
Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler
Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler
Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler

Erzurum, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşadıkları ilde kar olmadığı için Erzurum'a kayak yapmaya geldiler - Son Dakika


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