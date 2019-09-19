Yaşadıkları parkta medikal ayakkabısı çalınan bebek, sıcak yuvaya kavuştu

BURSA'dan geldikleri İzmir'de kalacak yer bulamadıkları için iki ay boyunca parkta yaşayan, 9 aylık bebekleri Kerem'in tedavi amaçlı giydiği medikal ayakkabısı çalınan Feridun ve Gülçin İvdil çiftinin yardım çağırısı, karşılıksız kalmadı. Aile bir daireye yerleştirilirken, Kerem bebeğin medikal ayakkabısının da siparişi verildi.Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve aileleriyle anlaşamadıkları için taşınma kararı alan Feridun ve Gülçin İvdil çifti, 9 aylık bebekleri Kerem ile birlikte yaklaşık iki ay önce İzmir'e geldi ve kalacak yer bulamadıkları için Basmane semtinde bir parkta yaşamaya başladı. Burada aile, banyo ve yemek ihtiyacının yanı sıra tuvalet ihtiyacını karşılamakta bile zorlandı. Çiftin büyük oğulları Alaeddin (13) mahkeme kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında yaşamaya devam ederken, 9 aylık Kerem ise ailesiyle birlikte zor günler geçirdi.Aile parkta yaşarken, Gülçin İvdil'in çantasıyla birlikte, sol ayağı ters olarak dünyaya gelen Kerem bebeğin ameliyatlı ayağı için kullandığı medikal ayakkabısı çalındı. Bu durum, ailenin yaşamını daha da zorlaştırdı. Ayakkabıyı kullanmadığı sürece ayağı ters dönen bebek için anne Gülçin İvdil, yardım çağrısında bulundu ve hırsızdan ayakkabıyı geri getirmesini istedi.DHA'nın haberinin ardından yetkililer ailenin tüm ihtiyaçlarını gidermek, Kerem'in tedavisini karşılamak ve sıcak bir yuva ortamı oluşturmak için devreye girdi. Aile, İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Buca ilçesinin Çaldıran Mahallesi'nde bulunan bir daireye yerleştirildi. Öte yandan Kerem'in ayak ölçülerinin alındığı ve birkaç gün içinde yeni medikal ayakkabılarının teslim edileceği belirtildi.Gülçin İvdil, aylar sonra oğlu Kerem'in duş alabileceğini söyleyerek, "Tam 2 aydır oğlumu yıkayamamıştım. Şimdi sımsıcak bir yuvamız var. Ailemle birlikte burada mutluyum. Birkaç gün içinde oğlumun ayakkabısı gelecek ve oğlum kurtulacak. Aynı zamanda yeni eşyalarımız da gelecek. Allah bize yardım eden herkesten razı olsun" dedi.Baba Feridun İvdil ise, "Ben bu zamana kadar kendim için hiçbir şey istemedim. Hasta oğlumun ve eşimin parkta yaşamasına gönlüm razı değildi, ama ben de engelli olduğum için çalışamıyor ve iş bulamıyordum. Allah bize yardım eden herkesten razı olsun. Artık çok mutluyuz" diye konuştu.