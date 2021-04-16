Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar - Son Dakika

Yaşadıkları zorlukları unutmamak için pano hazırladılar

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken:

"Bu görüntülerimizi de unutmayalım diye pano yaparak duvara astık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanları, korona virüs sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatan fotoğrafları yoğun bakım koridorunda oluşturdukları panoda topladı.

Korona virüs sürecinde yaşadıkları anıları unutmamak isteyen ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanları, farklı bir etkinliğe imza attı. Pandeminin başından itibaren yoğun bakım servisinde çekilen fotoğraflar bir araya getirilerek duvarda sergilenmeye başladı. Duygu yüklü panoyu görenler korona virüs sürecinin zorluğunu bir kez daha hatırladı. Duvarda sergiledikleri fotoğraflar hakkında açıklamalarda bulunan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, "1 yıldır yaşadığımız pek çok anı görüntülemeye çalıştık. Bu görüntülerimizi de unutmayalım diye pano yaparak duvara astık. Gerçekten zor bir yıl geçti. Yılbaşı, 14 Mart, hemşireler günü ve bizlerin doğum günlerini burada yaşadık. Bu anları da kalıcı hale getirmeye çalıştık. Umarım duvarda kalır. Tekrar yaşamayız. Duvarda kalsın istiyoruz. Hekim grubunun evlerine hiç gidemediği dönem oldu. Diğer sağlık personelleri de temastan dolayı ailelerini korumak için gidemediler. Çok ağır gelip iyileştirerek gönderdiğimiz hastalar da minnettar olarak gittiler. Biz onların da bazılarını hatırlamak için bir anı olarak bıraktık" şeklinde konuştu.