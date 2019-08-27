Son Dakika Haberleri: Yaşadıklarımı damıtıp şarkıma yansıttım !
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Yaşadıklarımı damıtıp şarkıma yansıttım !

1 saat önce

Yaşanan hayatın süzgecinden geçirilerek yazılan Solmadın dinleyenlerin kendisinden bir parça bulmasına neden oluyor. Kendi tarzını yarattığı ilk şarkısı ''Solmadın'' şimdi tüm müzik Llstelerinde!

Yaşadıklarımı damıtıp şarkıma yansıttım !, System.String[]

İlk Şarkısıyla müzik basamaklarını yavaş yavaş tırmanmayı hedefleyen sanatçı,müzik dünyasına başarılı bir şekildeilk adımı attı.

''İlk Şarkım , İstediğim Müziğin Fragmanı''

Sözü ve bestesi kendisine ait olan ''Solmadın'' isimli şarkısıyla müzik piyasasında bende varım dedi.

Kınay Production etiketiyle yayınladığı ''Solmadın'' ilk tekli single çalışmasını dinleyenlere sunan Atakan müzik listelerinde yükselişe geçiyor.

Şarkılarının sözü ve bestesinde de kendi imzasını taşıyan başarılı genç sanatçı, katıldığı yarışma sayesinde yakaladığı kitlesini , kendi eserleriyle büyüterek müzik yolculuğunadevam ediyor.

Tüm dijital platformlarda ilk şarkısı Solmadın ile yer alan Atakan,bestelerinde etnik dokuları barındırırken sesinde ise modern tınısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Müzik Aşkı , Bestelerimi Ödüllendiriyor!

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:15 Kaynak: Bültenler
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