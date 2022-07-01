Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "01-30 Haziran 2022 tarih aralığında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında (2212) sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 209 internet sitesi, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 76 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Oltalama/Phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 8 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 'ne bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yasadışı 293 internet sitesinin erişimi engellendi - Son Dakika

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