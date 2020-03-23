Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı - Son Dakika

Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde avcılardan ele geçirilen 14 canlı keklik doğaya bırakıldı.

Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde avcılardan ele geçirilen 14 canlı keklik doğaya bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından ilçede yapılan yol kontrolünde 3 ayrı araç içerisinde 14 canlı keklik ve yasadışı avda kullanılan malzemeler gele geçirildi. Bunun üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler 3 şahsa yasal işlem yaparak cezai işlem uyguladı. Öteyandan ele geçirilen keklikler jandarma ve DKMP ekipleri tarafından doğal ortamına tekrar bırakıldı.


Ekiplerin kent genelinde yasa dışı avlanmayla ilgili çalışmalarını sürdüğü aktarıldı. - ELAZIĞ

Kovancılar, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:26 Kaynak: İHA

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