Son Dakika Haberleri: Yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 Lira Ceza
Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 Lira Ceza - Son Dakika

Yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 Lira Ceza

6 saat önce

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 lira idari yaptırım uygulandı.

Yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 Lira Ceza, System.String[]

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 lira idari yaptırım uygulandı.


DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince gerçekleştirilen koruma kontrol çalışmaları esnasında Kastamonu'nun Araç ilçesinde belgesiz av yaptığı tespit edilen 5 şahsa 4 bin 623 lira idari yaptırım uygulandı. Sürdürülebilir yaban hayatı ve türlerin devamlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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