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Yasadışı avlananlara para cezası - Son Dakika

Yasadışı avlananlara para cezası

16.11.2021 00:57
Yasadışı avlananlara para cezası

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, yasadışı av yaptığı belirlenen 6 kişiye para cezası yazıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, yasadışı av yaptığı belirlenen 6 kişiye para cezası yazıldı.

Ekiplerin farklı noktalarda yaptığı hafta sonu koruma kontrolünde, 6 kişinin yasa dışı av yaptığı tespit edildi. Develi ve Pınarbaşı ilçelerinde yasa dışı av yaptıkları belirlenen yasadışı avcılara belgesiz ve yasak sahalarda av yapmaktan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin 200 TL idari yaptırım cezası yazıldı. - KAYSERİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı avlananlara para cezası - Son Dakika


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