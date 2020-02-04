Yasadışı bahis çetesine operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yasadışı bahis çetesine operasyon kamerada - Son Dakika

Yasadışı bahis çetesine operasyon kamerada

6 saat önce

İSTANBUL'da, internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.

Yasadışı bahis çetesine operasyon kamerada, System.String[]
İSTANBUL'da, internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Yasadışı bahis oynatan çetenin kullandıkları hesaplar üzerinde 5 milyon liralık para trafiği gerçekleştirdiği tespit edilirken, 44 şüpheli gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyon ise kameralara yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Yasadışı bahis oynatan çeteye yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 51 şüphelinin yakalanması için polis operasyon başlattı. Ocak ayı içerisinde İstanbul, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen siber polisi, 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlara özel harekat ekipleri de destek verdi. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 50 cep telefonu, 144 sim kart, 8 hafıza kartı, 5 bilgisayar, 2 tablet, 2 harddisk, 3 flash bellek, 51 banka kartı, tabanca, mermi ve 45 bin 700 lira ele geçirilirken, banka hesapları üzerinden ise 400 bin lira bloke edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kullandıkları hesaplar üzerinden yaklaşık 5 milyon Liralık para trafiği gerçekleştiği belirlendi. Yakalanan şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. Düzenlenen operasyon ise polis kameralarına saniye saniye yansıdı.


- İstanbul
Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Yapacaklarımızın dahası var" diyen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı
İranlı rapçi serbest bırakıldı İstanbul havalimanı'nda uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamerada incelendi Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:16:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasadışı bahis çetesine operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]