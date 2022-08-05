İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı sanal bahis çetesine yönelik operasyon: 56 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı sanal bahis çetesine yönelik operasyon: 56 gözaltı

05.08.2022 09:49
İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı sanal bahis çetesine yönelik operasyon: 56 gözaltı

Yasadışı bahis sitesi üzerinden haksız kazanç elde edildiğinin belirlenmesinin ardından İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.

Yasadışı bahis sitesi üzerinden haksız kazanç elde edildiğinin belirlenmesinin ardından İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar sonucu, bahis sitesinin yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Site üzerinden haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, şüphelilerin banka hesap hareketleri, dijital kripto hesapları gibi verilerine ilişkin ilgili kuruluşlarla yazışmalar yapıldı. Elde edilen bilgiler sonucu tespit edilen 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde ve İstanbul'da 17 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 56 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı sanal bahis çetesine yönelik operasyon: 56 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı sanal bahis çetesine yönelik operasyon: 56 gözaltı - Son Dakika
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