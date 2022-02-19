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Yasadışı bahisçilerin evinden servet çıktı - Son Dakika

Yasadışı bahisçilerin evinden servet çıktı

19.02.2022 00:58
Yasadışı bahisçilerin evinden servet çıktı

Adana'da yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 42 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aralamalarda 300 bin lira değerinde altın, 120 bin lira para ele geçirildi.

Adana'da yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 42 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aralamalarda 300 bin lira değerinde altın, 120 bin lira para ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'da yurt dışında kurulan internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen kişilere yönelik şafak vakti bugün operasyon düzenledi. Şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği üzerinde durulan 300 bin TL değerinde altın, 120 bin TL ile 1 ruhsatsız abanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, operasyonun ise devam ettiği bildirildi. - ADANA

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Siber Suçlarla Mücadele, Adana Emniyet Müdürlüğü, Bahis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı bahisçilerin evinden servet çıktı - Son Dakika


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