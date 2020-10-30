Yasadışı bahise şafak operasyonu - Son Dakika

MERSİN merkezli 2 ilde gerçekleştirilen 'yasadışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çek çek bir gün de ananızı, babanızı çekersiniz" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik-fiziki takip sonucu, Mersin ve Şırnak kent merkezleri ile Cizre ilçesinde belirlenen 18 adrese eş zamanlı 'Şafak Operasyonu' düzenledi. Adreslerdeki 33 kişiyi gözaltına alan polis, 5 laptop, 19 cep telefonu ve 3 hard disk ele geçirdi. Emniyete getirilen şüphelilerden 19'u sorgularının ardından serbest bırakılırken, diğer 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin görüntü alan gazetecilere yönelik, "Çek çek bir gün de ananızı, babanızı çekersiniz" şeklindeki söylemi dikkat çekti.