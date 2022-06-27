Yasadışı bahisten 3 milyonluk vurgun yapan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Yasadışı bahisten 3 milyonluk vurgun yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

27.06.2022 12:59
Yasadışı bahisten 3 milyonluk vurgun yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

Yasadışı bahisten 3 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, Uşak merkezli 6 ilde yapılan çalışmalarla gözaltına alındı.

Yasadışı bahisten 3 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, Uşak merkezli 6 ilde yapılan çalışmalarla gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yasadışı bahis sitesinin Uşak'ta işlem yaptığını belirledi. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, 10 şüphelinin yaklaşık 3 milyon lira değerinde gelir kazandığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Uşak, İstanbul, Manisa, Ankara, Balıkesir ve Eskişehir illerindeki adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yasadışı bahis oynanmasına ortam ve imkan sağlayan 10 şüphelinin tamamı başarılı bir şekilde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı bahisten 3 milyonluk vurgun yapan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasadışı bahisten 3 milyonluk vurgun yapan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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