İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı foreks işlemleriyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, internet sitesi üzerinden müşteri buldukları, topladıkları paraları banka hesaplarında toplayararak, paravan şirketler ve Kapalıçarşı 'daki bir kuyumcu üzerinden çevirdikleri belirlendi.

YASADIŞI foreks işlemleriyle yaklaşık 7 milyon 300 bin TL dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yasadışı foreks işlemleriyle 7 milyon 300 bin lira dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

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