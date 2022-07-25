Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı

25.07.2022 12:31
Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı

İllegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 3 şahıs otobüsün bagaj kısmında yakalandı.

İllegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 3 şahıs otobüsün bagaj kısmında yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Gaziantep'e giriş uygulama noktasında yapılan denetimlerde, şehirler arası yolcu otobüsünün bagaj kısmına gizlenmiş olarak yurt dışından Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların ülkeye illegal yollardan giriş yapmasını sağlayan Y.B., M.B. ve M.Ş.Y. isimli 3 organizatör yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sona erdi 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sona erdi 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sürüyor 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sürüyor
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Türkiye, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
11:43 Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:36 Cani kocadan 'şeytan' savunması! Karısını boğarak hastanelik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 12:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement