Son Dakika Haberleri: Yasadışı Göçmenlere Sahte Pasaport Temin Eden 3 İranlı Yakalandı

Yasadışı Göçmenlere Sahte Pasaport Temin Eden 3 İranlı Yakalandı

26 dakika önce

Doğu ülkelerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere sahte pasaport ve evrak temin eden 3 İranlı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yasadışı Göçmenlere Sahte Pasaport Temin Eden 3 İranlı Yakalandı, System.String[]
Doğu ülkelerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere sahte pasaport ve evrak temin eden 3 İranlı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan'dan yurda giren düzensiz göçmenlere ve bazı terör örgütü üyelerine sahte pasaport ve belge temin eden İran uyruklu 3 kişilik şebekeyi takibe aldı.

Yaklaşık iki aylık teknik takiple şebeke üyelerini ve bağlantısını tespit eden emniyet ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Beyoğlu'nda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şebeke elebaşı S.E. ile birlikte S.A. ve G.C. adlı İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan baskında sahte 30 pasaport, pasaport ve evraklardaki işlemlerde kullanılan 39 adet silikon mühür, 22 adet hudut giriş-çıkış damga kalıbı, 2 dizüstü bilgisayar ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Mart tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

İranlı 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece "Göçmen kaçakçılığı" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:14 Kaynak: İHA

Avrupa, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı THY Uçağı Türbülansa Girdi: 30 Yaralı

İstanbul New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı -1 Denizi Kirleten Gemiler Havadan Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 10:40:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasadışı Göçmenlere Sahte Pasaport Temin Eden 3 İranlı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]