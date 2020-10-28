Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü - Son Dakika
BBC

Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü

28.10.2020 19:38

Asya ülkesi Filipinler'de bir polis memuru, Northern Samar bölgesindeki yasa dışı bir horoz dövüşüne düzenlenen baskında horoz tarafından öldürüldü.

Horozun ayağına bağlanan jiletin, sol bacağındaki uyluk atardamarını parçaladığı Teğmen Christine Bolok, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE YASAKLANMIŞTI

Ülkede horoz dövüşleri koronavirüs salgını başladığından beri yasaklanmıştı. Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.

Yasadışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü

"BÜYÜK TALİHSİZLİK"

AFP'ye konuşan Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu söyledi:

"Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim."

YEDİ HOROZA EL KONULDU

Emniyet Müdürü Apud, hayatını kaybeden polisin ailesine de başsağlığı diledi. Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu. Üç zanlı ise aranıyor. Filipinler'de popüler olan horoz dövüşlerini çok sayıda kişi izliyor. Dövüşlere büyük bahisler de oynanıyor.

Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü

Polis Memuru, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR (2)
  • kemal çelebi: bu asyalılar iyice sinirimi bozuyor.. kedi köpek herşeyi yemek yetmedi bu zavallı guzel hayvanların ayaklarına bi jilet takmadıgınız kalmıştı.. Allah ım sen kullarına akıl fikir ve merhamet ver Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır

Son Dakika

Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Bursa Valisi'nden Bursa Valisi'nden "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt: Bilim Kurulu karar alırsa uygularız         
11:23
Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında         
10:59
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Otoyol ve köprülere Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak         
09:51
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu Manchester United Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık teklifte bulundu         
18:47
Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi         
18:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 13:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei