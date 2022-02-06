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Yasadışı karaca avlayan üç kişiye 11 bin 822 TL para cezası - Son Dakika

Yasadışı karaca avlayan üç kişiye 11 bin 822 TL para cezası

06.02.2022 13:01
Yasadışı karaca avlayan üç kişiye 11 bin 822 TL para cezası

Kastamonu'da yasa dışı karaca avlayan 3 kişiye toplam 11 bin 822 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da yasa dışı karaca avlayan 3 kişiye toplam 11 bin 822 lira idari para cezası uygulandı.

Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanönü'nün Yılanlı köyü sınırlarında ormanlık alanda kaçak karaca avı yapan Ş.Ç., M.K. ve M.K. isimli 3 kişiyi yakaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri ile Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işbirliğince yakalanan yasa dışı karaca avcılarına 11 bin 822 lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca kaçak avcılık yapan şahıslara ait üç adet tüfek ile balta ve derisi yüzülmüş karaca etlerine de el konuldu. - KASTAMONU

Yasadışı karaca avlayan üç kişiye 11 bin 822 TL para cezası

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Para Cezası, Kastamonu, Jandarma, Hanönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı karaca avlayan üç kişiye 11 bin 822 TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasadışı karaca avlayan üç kişiye 11 bin 822 TL para cezası - Son Dakika
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