Yasadışı kenevir üretimine jandarma baskını: 1 gözaltı - Son Dakika
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Yasadışı kenevir üretimine jandarma baskını: 1 gözaltı

07.04.2022 14:55
Yasadışı kenevir üretimine jandarma baskını: 1 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapıp uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahsın evine operasyon düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapıp uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 750 gram kubar esrar uyuşturucu maddesi ile 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Alanya ilçesi, Toslak Mahallesinde, K.B. isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüpheli şahsın ikametine ve serasına operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 750 gram kubar esrar uyuşturucu maddesi ile 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Kenevir, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı kenevir üretimine jandarma baskını: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasadışı kenevir üretimine jandarma baskını: 1 gözaltı - Son Dakika
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