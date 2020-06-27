Yasadışı kenevir yetiştiren aynı aileden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yasadışı kenevir yetiştiren aynı aileden 3 kişi tutuklandı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yasadışı bin 300 kök hint keneviri yetiştiren aynı aileden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yasadışı bin 300 kök hint keneviri yetiştiren aynı aileden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, elde edilen bir ihbarı değerlendiren Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile'ye bağlı Başköy köyünde yaşayan S.Ö (58) ile oğlu E.Ö.'e (40) ait eve ve tarlaya baskın düzenledi. Ekipler şahısların evlerinin bulunduğu bölgede narkotik köpeği 'Cesur'un da katıldığı aramada ormanlık alana dikili halde bin 300 kök hint keneviri ele geçirdi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 320 gram esrar maddesi ile birlikte 2 ruhsatsız av tüfeği yakalandı. Operasyonda S.Ö., E.Ö. ile torun P.Ö. ekipler tarafından göz altına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından Amasra Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kurucaşile, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı kenevir yetiştiren aynı aileden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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