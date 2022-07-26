YASADIŞI ORGAN TİCARETİ İDDİASIYLA YARGILANAN 4 SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

ESENYURT'ta yasadışı organ ticareti yaptıkları iddia edilen Rusya, Ürdün ve Suriye uyruklu 4 sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Sanıklar, konsolosluklardan alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle 25 organ nakli gerçekleştirdikleri iddiasıyla, 359 ila 368 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Büyükçekmece 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Hasan B., Mahmoud Z. ve Ali S. cezaevinden getirilirken, Ahmed M. SEBGİS ile duruşmaya bağlandı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"KANUN VE NİZAM İÇİNDE ÇALIŞIYORUM"

Duruşmada savunma yapan Hasan B., "Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Hastalarla ilişki kurarım, hastaneye götürürüm. Organ nakli konusunda ise herhangi bir işlem yapmadım. Hastaları hastaneye götürür, Türkiye 'de kalacak yer, ev ve otel bulurum. Hastalara yardımcı olurum. Hastaneyle yaptığım fiyat anlaşması nedeniyle, götürdüğüm hastalar daha indirimli tedavi oluyor. Resmi şirketim olduğu için kanun ve nizam içinde çalışıyorum. Evrak işlemleri olduğunda hastaları kendi konsolosluklarına götürürdüm, onlar işlerini kendileri yapardı. Kimseye organ ticareti konusunda aracılık etmedim, herhangi bir belge düzenlemedim" dedi. Sanık Hasan B.'nin avukatı Bekir Yılmaz , "Müvekkilim hakkında 24-25 kez farklı eylem nedeniyle 'Organ ticareti' ve 'Resmi belgede sahtelik' suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlenmiş olsa da, üzerine atılı eylemlerle ilgili, söz konusu belgeleri ne şekilde kullandığı ve kime sunduğu konusunda somut delil bulunmamaktadır. Müvekkilimin üzerine atılı suçlardan beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep ederiz" dedi.

"BİRİLERİ BENİ ORGAN NAKLİNE İLİŞKİN WHATSAPP GRUBUNA DAHİL ETMİŞ" Sanık Ali S. "Doktorum, Moskova'dan İstanbul'a seyahat amaçlı geldim. Rusya vatandaşıyım. Şanssızlığım diğer sanıklarla aynı otelde bulunmamdır" diye konuştu. Organ nakliyle ilgili whatsapp grubunda olduğu hatırlatılan Ali S., "Ben o grubun üyesi değilim, birileri beni dahil etmiş olabilir. Bana o grupta sorular sorulmuş olabilir, ben sadece o sorulara doktor olarak cevap vermiş olabilirim. Kimseyi organ nakli için yönlendirmedim" dedi. Diğer iki sanık da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Mahkeme 4 sanık hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliyelerine karar verdi.

İDDİANAMEDEN Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, organ naklinin yapıldığı özel bir hastanede, görevlilerinin şüphelenmesi üzerine Filistin Konsolosluğu tarafından oluşturulmuş gibi gösterilen akrabalık ve doğum belgelerinin sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Soruşturma aşamasında, hastanenin bir yıllık kayıtlarının incelendiği, 25 kez usulsüz organ nakli yapıldığı, 2 kez de teşebbüs aşamasında kaldığının belirlendiği aktarıldı. Tüm organ nakillerinin Filistin, Ürdün, Cezayir ve Tunus uyruklu şahıslar arasında yapıldığı anlatılan iddianamede, alıcıların Hasan B. ve Mahmoud Z. ile irtibata geçtikleri, Ali S. ve Ahmed M. isimli şüphelilerin de bu kişilerle doğrudan fikir birliği içinde oldukları anlatıldı. Organ vericilerinin, genel olarak maddi durumu kötü olan insanlardan seçildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Hasan B. için 25 kez 'Organ ticareti' 2 kez 'Organ ticaretine teşebbüs' ve 24 kez 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 183 yıldan 368 yıla kadar hapis istendi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise 25 kez 'Organ ticareti' bir kez 'Organ ticaretine teşebbüs' ve 24 kez 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından ayrı ayrı toplamda 178 yıldan 359 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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-08.12.2021 tarihine ait arşiv görüntüler